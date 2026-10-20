Авиакомпания «Россия» запустит новые рейсы из Петербурга в зимнем расписании

Кроме того, перевозчик увеличит частоту полетов по ряду действующих маршрутов. Больше рейсов запланировано из Сочи в Казань и Уфу, из Красноярска в Пекин, из Санкт-Петербурга в Оренбург, из Владивостока в Харбин, а также из Москвы в Ижевск, Сыктывкар, Самару и Пензу.