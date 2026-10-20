Авиакомпания «Россия» запустит новые рейсы из Петербурга в зимнем расписании
Авиакомпания «Россия» с 25 октября перейдет на зимнее расписание, которое будет действовать до 27 марта 2027 года включительно. В новом сезоне перевозчик планирует выполнять рейсы по 117 маршрутам в 10 странах, сообщили в компании.
Из общего числа маршрутов 85 приходятся на внутренние направления. Российская маршрутная сеть охватывает 47 городов, международная — 16 городов в девяти странах.
Помимо России, авиакомпания будет выполнять рейсы в Армению, Азербайджан, Египет, Казахстан, Китай, Киргизию, ОАЭ, Турцию и Узбекистан.
В зимнем расписании появятся новые направления: Сочи — Нижний Новгород, Красноярск — Гуанчжоу, Красноярск — Шанхай, Санкт-Петербург — Геленджик и Москва — Орск.
Кроме того, перевозчик увеличит частоту полетов по ряду действующих маршрутов. Больше рейсов запланировано из Сочи в Казань и Уфу, из Красноярска в Пекин, из Санкт-Петербурга в Оренбург, из Владивостока в Харбин, а также из Москвы в Ижевск, Сыктывкар, Самару и Пензу.