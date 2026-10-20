В Сарапуле состоялось заседание фонда Башенина с врио главы Удмуртии
Семь фасадов объектов культурного наследия Сарапула, крыльцо и цоколь Покровской церкви отремонтировали при содействии местного благотворительного фонда имени П. А. Башенина. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии по итогам заседания врио главы республики Ольги Абрамовой с меценатами города на Каме.
«Все те проекты, которые были заложены, будут сохранены. Все, что будет сформулировано, все идеи, которые будут обсуждаться здесь в этом составе, будут реализованы. Мы приложим максимальные усилия, чтобы эти проекты реализовать»,— сказала на встрече Ольга Абрамова. Среди участников фонда — депутаты Госсовета Удмуртии, управляющие банков и руководители крупных предприятий Сарапула.
Также на заседании обсудили текущий ремонт 72-метрового здания Петропавловской колокольни, которая в 1930-е годы была разрушена. Сейчас там укрепили стены и фундамент, построили хозблок, заканчивают строительство подпорной стены и прокладывают коммуникации.
Фонд содействия сохранению и развитию исторических, культурных и духовных традиций имени П. А. Башенина был зарегистрирован как некоммерческая организация 24 сентября 2018 года. Главная цель — сохранение и воссоздание исторического наследия Сарапула. За это время силами фонда были реализованы 36 проектов и программ.