В Сарапуле состоялось заседание фонда Башенина с врио главы Удмуртии

«Все те проекты, которые были заложены, будут сохранены. Все, что будет сформулировано, все идеи, которые будут обсуждаться здесь в этом составе, будут реализованы. Мы приложим максимальные усилия, чтобы эти проекты реализовать»,— сказала на встрече Ольга Абрамова. Среди участников фонда — депутаты Госсовета Удмуртии, управляющие банков и руководители крупных предприятий Сарапула.