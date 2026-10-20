Чип — и цены

Годовая инфляция в сентябре в Удмуртии увеличилась на 0,1 п. п. относительно августа — до 6,8%. За 12 месяцев значительно выросли цены на смартфоны — более чем на 20%, что связано с уменьшением количества чипов памяти на мировом рынке. «Борщевой набор» подешевел примерно на 2% из-за сезонного роста предложения к осени. Среди услуг значительный скачок цен произошел в образовательной сфере — более чем на 15%. «Ъ-Удмуртия» ознакомился с ежемесячным отчетом Банка России по республике.