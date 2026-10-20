Чип — и цены
Товары и услуги в Удмуртии подорожали почти на 7% в сентябре
Годовая инфляция в сентябре в Удмуртии увеличилась на 0,1 п. п. относительно августа — до 6,8%. За 12 месяцев значительно выросли цены на смартфоны — более чем на 20%, что связано с уменьшением количества чипов памяти на мировом рынке. «Борщевой набор» подешевел примерно на 2% из-за сезонного роста предложения к осени. Среди услуг значительный скачок цен произошел в образовательной сфере — более чем на 15%. «Ъ-Удмуртия» ознакомился с ежемесячным отчетом Банка России по республике.
Продовольствие
За год значительнее всего, на 27,7%, увеличились цены на сахар. За месяц прирост на 0,1%. По данным Удмуртстата, в сентябре 1 кг песка оценивался в 83,6 руб. Месяцем ранее в Центробанке связывали рост цен на него с сезонным сокращением продукта к концу лета. Основной объем переработки сахарной свеклы, писали аналитики ЦБ, приходится на осень.
Следом по динамике расположилась гречневая крупа, 1 кг которой подорожал за 12 месяцев на 17,7% и достиг 63,9 руб. «Это связано со снижением предложения продукта на внутреннем рынке из-за сокращения посевных площадей и ожидаемого уменьшения валового сбора по сравнению с предыдущим годом»,— говорится в сообщении ЦБ.
Год к году также увеличились цены на яйца — на 10,2%, до 74,2 руб. за десяток. Месячный прирост — 7,7%. «Среди причин — корректировка цен после их длительного снижения по причине сезонного увеличения спроса на этот продукт. Кроме того, в начале осени его предложение несколько сокращается»,— пояснили эксперты финансового регулятора.
Также в республике за месяц заметнее подорожала мясная продукция. «Это объясняется “догоняющим” ростом цен: в июле—августе продукция в регионе дорожала слабее, чем по стране»,— говорится в сообщении. 1 кг бескостной говядины стоил 972,8 руб., свинины — 477,7 руб., курицы — 224,4 руб. В целом мясные продукты за 12 месяцев подорожали на 6%.
При этом за месяц сильнее всего — на 1,7% — снизилась стоимость плодоовощной продукции. За год она увеличилась на 8,2%. В частности, овощи «борщевого набора» достигли следующих ценовых показателей: 1 кг картофеля в сентябре стоил 47,3 руб., капуста — 36,2 руб., лука — 47,7 руб., моркови — 44,2 руб., а свеклы — 39 руб. По мнению Банка России, на это повлияло сезонное расширение предложения благодаря поступлению на прилавки нового урожая.
В целом продовольственные товары в Удмуртии за месяц подорожали на 0,3%, за год — на 5,4%.
Непродовольственные товары
Наибольший рост цен наблюдается на рынке смартфонов — за год их стоимость выросла на 21,6%, до 17,3 тыс. руб. за ед. Компьютеры тем временем подорожали на 2,5%, до 47 тыс. руб. за один ПК.
«Этому способствовало ослабление рубля в последние месяцы. Дополнительно на стоимость смартфонов и компьютеров повлиял рост себестоимости электроники из-за снижения предложения чипов памяти на мировом рынке»,— отметили в ЦБ.
В целом средства связи увеличились в цене за год на 14,2%, за месяц — на 3,2%. Стоимость бытовой техники снизилась на 0,6% в годовом выражении. Так, стиральная машина в сентябре стоила 28,3 тыс. руб., микроволновая печь — 8 тыс. руб.
Топливо моторное выросло в цене на 11,3% за год и на 0,3% за месяц. Бензин марки АИ-92 в сентябре стоил 64,3 руб., АИ-95 — 69,6, АИ-98 и выше — 98,3 за 1 л. Дизтопливо оценивалось в 81,3 руб. «Бензин в сентябре дорожал, но темпами заметно ниже, чем в июне—июле. Дизельное топливо продолжило дешеветь»,— добавили аналитики Банка России.
Сильнее всего среди непродовольственных товаров подешевели моющие и чистящие средства — на 4,6% за 12 месяцев и на 0,8% относительно августа, достигнув цены в 287,3 руб. за литр, следует из данных органа статистики.
В целом непродовольственные товары в Удмуртии подорожали на 0,5% за месяц и на 5,7% за год.
Услуги
Больше всего за год увеличились цены на услуги пассажирского транспорта — на 21,8%. За месяц прирост составил лишь 2,6%. В частности, 1 км пути в такси стоил 43,6 руб., 100 км пути в купейном вагоне нефирменного поезда — 696,1 руб., в плацкарте — 342,4 руб. В фирменных поездах чуть иначе: купе — 680,7 руб., плацкарт — 411,4 руб.
Финансовый регулятор отметил рост стоимости образовательных услуг: за год они выросли на 15,8%, за месяц — на 12,9%. «Как правило, стоимость платного образования повышается с началом учебного года. Учебные заведения переносили в цены своих услуг возросшие издержки на оплату труда, содержание зданий, оборудование учебных классов»,— пояснили в Центробанке.
В сентябре стоимость семестра обучения в организациях СПО в среднем оценивалась в 52 тыс. руб., в негосударственных вузах — 60,6 тыс. руб., в государственных — 89,4 тыс. руб. Начальный курс обучения вождению легкового автомобиля стоил 52,4 тыс. руб.
Осенью увеличились цены на зарубежный отдых — на 5,1% за год и на 1,6% за месяц. «Повлияло сезонное повышение спроса на поездки в Египет и страны Юго-Восточной Азии». Поездка в Египет стоила 86,9 тыс. руб., в азиатские страны — 101,7 тыс. руб.
В то же время продолжил дешеветь отдых на Черноморском побережье, что связывают с сезонным уменьшением спроса в осенний период. В годовом выражении стоимость отдыха на Черноморье снизилась на 17,7%, опустившись до 35,1 тыс. руб. за поездку.
Также за 12 месяцев подорожали санитарно—оздоровительные услуги на 17,6%, услуги организации культуры — на 13%, медуслуги — на 11,7%.
В целом стоимость услуг в Удмуртии выросла в сентябре на 1,2% за месяц и на 10% за год.
По РФ годовая инфляция повысилась в сентябре до 6,35% после 6,33% в августе. «Уменьшилось влияние косвенных и вторичных эффектов ситуации на топливном рынке. Однако большинство товаров с высокой транспортной составляющей в структуре себестоимости все еще дорожало повышенными темпами. Менее выраженным в сентябре было влияние валютного курса»,— отметили в финансовом регуляторе.
В ПФО годовой рост цен ниже, чем в Удмуртии, на 0,2 п. п. — 6,6%. ЦБ сохраняет цель по инфляции вблизи 4%.