Памятные цены

Цены на оперативную память для серверов и накопители за первую половину 2026 года значительно выросли, отдельные модели комплектующих стали продаваться втрое дороже, чем они стоили в конце прошлого года. Основная причина — бум искусственного интеллекта (ИИ) и перераспределение производственных мощностей в пользу оборудования, необходимого для нейросетей, объясняют эксперты. По их словам, в ближайшие 12 месяцев снижения стоимости электроники ждать не стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Оперативная память DDR4 и DDR5 для серверов за первое полугодие 2026 года подорожала примерно на 25% и 100% соответственно. Так, ходовая модель Samsung на 64 ГБ выросла в цене с 90 тыс. до 110 тыс. руб., а Samsung на 32 ГБ — с 80 тыс. до 160 тыс. руб. SSD-накопители за этот же период в отдельных случаях подорожали втрое. Такими данными с “Ъ” поделился представитель MWS Cloud.

Стоимость процессоров при этом в 2026 году также растет. Например, цена Intel Xeon 4310 выросла с 45 тыс. до 70 тыс. руб., тогда как Intel Xeon 6434 подорожал с 190 тыс. до 210 тыс. руб. в среднем.

Совокупный рынок носителей памяти в «Марвел-Дистрибуции» оценили в 7–8,5 млн штук и 120–160 млрд руб. за первое полугодие 2026 года.

Наиболее существенно подорожала память для серверов, отмечает директор департамента компьютерной периферии «Марвел-Дистрибуции» Петр Горбей. Память для ПК подорожала примерно на 50–150%, оценил он. Главный фактор — бум инфраструктуры искусственного интеллекта, добавил эксперт. Такой инфраструктуре нужно огромное количество обычной серверной памяти, а также высокоемкие решения, отметил господин Горбей.

Для программного обеспечения с элементами ИИ необходимы значительные вычислительные мощности, а установка SSD позволяет увеличить производительность серверов в корпоративных парках компаний, говорит заместитель директора департамента компонентов OCS Надежда Медведева.

По ее данным, в первом полугодии 2026 года продажи серверных SSD в штуках выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Она утверждает, что спрос на SSD в 2026 году впервые превысил спрос на HBM (High Bandwidth Memory — высокоскоростная память, используемая в ИИ-ускорителях). Объем реализованных HDD за то же время сократился на 5%: бум ИИ спровоцировал рост спроса на SSD.

160 миллиардов рублей максимальная оценка рынка носителей памяти в РФ на 2026 год, по данным «Марвел-Дистрибуции».

По словам руководителя направления Astra Xplatform группы «Астра» Никиты Кораблева, серверные модули DDR5 с конца 2025 года подорожали в полтора-два раза, а относительно минимумов лета 2025 года — в два-три раза.

При этом оценка роста цен на DDR4 на 25% может быть заниженной, предупреждает эксперт: производство этого поколения сворачивается, с конца прошлого года его стоимость выросла на десятки процентов. В отдельные периоды модули DDR4 стоили дороже DDR5 той же емкости, отмечает господин Кораблев. Корпоративные SSD за первое полугодие, по его оценке, подорожали на 50–80%.

Рост цен на память начался еще в 2025 году. Во второй половине прошлого года цены на накопители выросли в два раза по сравнению с первой половиной года, писали «Известия». О дефиците памяти сообщали и крупнейшие корпорации. «Мы уже видим признаки панических закупок в автомобильном секторе, в то время как производители смартфонов переходят на более экономичные альтернативы»,— заявляла аналитик Counterpoint М. С. Хван изданию Fortune в феврале этого года.

Рост мирового спроса на HBM влияет на дефицит обычной памяти, добавляет гендиректор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов. Крупнейшие производители памяти, такие как Micron и SK hynix, сосредоточились на выполнении крупных заказов на HBM со стороны Nvidia и других компаний.

«В ближайшие 12 месяцев около половины рынка ожидает дальнейшего удорожания инфраструктуры»,— отметил гендиректор MТС Web Services Павел Воронин со ссылкой на собственные данные компании.

По его словам, с удорожанием оперативной памяти и графических ускорителей столкнулось около трети компаний. Он добавил, что в связи с этим бизнес может отдавать предпочтение облачным сервисам или гибридным моделям, не требующим собственных вложений в инфраструктуру.

Ника Сизова