«Россети» обеспечат надежное электроснабжение
XIV Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава»
21-23 октября в Красноярске состоится XIV Международный форум «Россия — спортивная держава». Это масштабное мероприятие учреждено Указом Президента Российской Федерации в 2009 году.
Спортивный форум является ключевой площадкой для обсуждения стратегических задач по развитию физкультуры и спорта в стране, укрепления международного сотрудничества и популяризации здорового образа жизни. В этом году мероприятие объединит более 3 000 участников из России, Белоруссии, Китая и других стран.
«Россети» являются стратегическим партнером форума и обеспечивают его надежное электроснабжение. Главным энергетиком мероприятия назначен заместитель Генерального директора — главный инженер энергокомпании Евгений Ляпунов.
В рамках подготовки к Международному форуму «Россия — спортивная держава» выполнен необходимый комплекс технических мероприятий, проведены противоаварийные тренировки персонала и аудит энергообъектов. С 19 октября функционирует Ситуационно-аналитический центр, в задачи которого входит непрерывный мониторинг надежного электроснабжения объектов, задействованных в проведении форума. С 21 по 23 октября организовано круглосуточное дежурство производственного персонала филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» и филиала ПАО «Россети» — Красноярское ПМЭС, а также ответственных руководителей. Всего в схеме усиленной эксплуатации энергообъектов, обеспечивающих электроснабжение объектов форума, задействованы 247 специалистов, 18 единиц спецтехники. Кроме того, подготовлены пять резервных источников электроснабжения суммарной мощностью около 1,7 МВт. Усилены меры безопасности.
Старт программе форума даст массовая уличная зарядка и пятикилометровый «Забег Единства» по историческому центру Красноярска. Большое мероприятие ждет и баскетболистов. В международном турнире «Наследие чемпионов» сыграют восемь юношеских команд из разных стран. Также в рамках спортивной программы запланированы Суперкубок России по хоккею с мячом, Всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Героев», турнир по настольному теннису «Вечерняя лига». Отдельный блок программы «Спортивная семья — сила России!» будет посвящен ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции и их семьям.