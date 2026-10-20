«Россети» обеспечат надежное электроснабжение

В рамках подготовки к Международному форуму «Россия — спортивная держава» выполнен необходимый комплекс технических мероприятий, проведены противоаварийные тренировки персонала и аудит энергообъектов. С 19 октября функционирует Ситуационно-аналитический центр, в задачи которого входит непрерывный мониторинг надежного электроснабжения объектов, задействованных в проведении форума. С 21 по 23 октября организовано круглосуточное дежурство производственного персонала филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» и филиала ПАО «Россети» — Красноярское ПМЭС, а также ответственных руководителей. Всего в схеме усиленной эксплуатации энергообъектов, обеспечивающих электроснабжение объектов форума, задействованы 247 специалистов, 18 единиц спецтехники. Кроме того, подготовлены пять резервных источников электроснабжения суммарной мощностью около 1,7 МВт. Усилены меры безопасности.