Утверждено решение о сносе самовольных построек «Баден-Баден» в Еткульском бору

Арбитражный суд Уральского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу ООО «Баден-Баден Екатеринбург». Компания должна снести два гостевых дома, бассейн, гараж и баню на территории особо охраняемого Еткульского бора. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.