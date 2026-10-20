Утверждено решение о сносе самовольных построек «Баден-Баден» в Еткульском бору
Постановление касается домов, бассейна, гаража и бани
Арбитражный суд Уральского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу ООО «Баден-Баден Екатеринбург». Компания должна снести два гостевых дома, бассейн, гараж и баню на территории особо охраняемого Еткульского бора. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.
Дело рассматривали с 2023 года. Первая инстанция не стала удовлетворять требования управления Росимущества по Челябинской и Курганской областям, разрешив компании оставить самовольные постройки. Представители ответчика в суде заявляли, что гараж, баня и бассейн являются объектами вспомогательного значения и не требуют разрешений. Ведомство подало жалобу, и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал постройки незаконными, так как сведений о них нет в Едином государственном реестре недвижимости. «Баден-Баден Екатеринбург» пытался оспорить решение, однако в кассационной инстанции его утвердили.