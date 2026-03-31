Апелляция не приняла ванны

Апелляционный суд обязал «Баден-Баден Екатеринбург» в течение трех месяцев снести два гостевых домика, бассейн, гараж и баню на территории памятника природы — Еткульского бора. Решение принято по жалобе межрегионального управления Росимущества по Челябинской и Курганской областям. Постройки признали самовольными. Разбирательство по ним стартовало еще в 2023 году. Сначала первая инстанция встала на сторону застройщика и отклонила требования Росимущества. Ведомство настаивало, что компания возвела постройки без нужных разрешений и экологических заключений. Представители термального комплекса заявили, что намерены оспорить решение о сносе. Спорные объекты также не влияют на их работу.



Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд обязал ООО «Баден-Баден Екатеринбург» снести два гостевых дома, бассейн, гараж и баню на территории особо охраняемого Еткульского бора. Самовольные постройки признали незаконными по жалобе регионального управления Росимущества, поскольку сведений о них нет в Едином государственном реестре недвижимости. Информация об этом размещена в картотеке дел.

Решение принято 25 марта. Управление Росимущества по Челябинской и Курганской областям оспорило постановление арбитражного суда от 12 января 2026 года. Тогда первая инстанция отказала ведомству в признании построек самовольными и не потребовала застройщика снести их. Дело рассматривалось в течение трех лет.

Постройки, о которых идет речь, расположены на земельном участке площадью 52,4 тыс. кв. м. Застройщик получил его в аренду на 49 лет в 2015 году и построил там термальный комплекс «Баден-Баден Еткуль».

В ходе судебных разбирательств Росимущество утверждало, что у застройщика не было положительных заключений экологической экспертизы и разрешений на строительство. При возведении гостевого домика компанию оштрафовали в 2019 году из-за нарушения правил охраны и использования окружающей среды на территории памятника природы.

Представители ответчика в суде заявляли, что гараж, баня и бассейн являются объектами вспомогательного значения. По этой причине они не требуют разрешений на строительство. Арбитражный суд Челябинской области согласился с этим доводом. Он также учел, что застройщик все же получил разрешения на строительство гостевых домиков в 2018 году от администрации Еткульского муниципального района на основании письма регионального министерства экологии. Впоследствии мэрия также выдала разрешение на ввод их в эксплуатацию. Согласно документам суда, застройщик узнал, что построил здания на территории памятника природы только после июня 2019 года. Тогда границы Еткульского бора были внесены в ЕГРН. В результате заявление Росимущества было отклонено, впоследствии Росимущество оспорило это решение и в конечном счете выиграло суд.

ООО «Уральские горячие источники „Баден-Баден”» зарегистрировано в 2014 году. Директором организации является Евгений Кононов. Термальные комплексы «Баден-Баден» расположены в Челябинской области в Еткульском бору, в Миассе у озера Тургояк, а также в Кургане, Екатеринбурге и городе Реж.

В пресс-службе «Баден-Баден Еткуль» сообщили «Ъ-Южный Урал», что они намерены подать кассационную жалобу.

«Считаем постановление апелляционной инстанции необоснованным. Мы намерены отстаивать свою позицию в суде»,— отметили в пресс-службе. По словам представителя компании, спорные постройки не относятся к инфраструктуре термального комплекса и не влияют на его работу.

«Курорт работает в штатном режиме, продолжая принимать гостей и проводить мероприятия. Все бронирования, банкетные программы и отдых гостей реализуются без изменений»,— рассказала пресс-служба.

Ольга Воробьева