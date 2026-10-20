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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Кавказ

Пассажиропоток аэропорта Минеральных Вод за девять месяцев сократился на 6,9%

Международный аэропорт Минеральных Вод в январе—сентябре 2026 года обслужил 3,35 млн пассажиров, что на 6,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Василий Шитов / Коммерсантъ

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На внутренних рейсах наиболее востребованными направлениями стали Москва и Санкт-Петербург, на международных — Ереван, Анталья и Стамбул.
В мае 2025 года холдинг «Новапорт», управляющий аэропортом, сообщал о планах вложить до 3 млрд руб. в перепланировку международного терминала. Проект должен позволить увеличить пропускную способность на зарубежных направлениях вдвое, до 720 пассажиров в час. На 2026–2028 годы также запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы стоимостью около 12 млрд руб.
По итогам 2025 года аэропорт Минеральных Вод обслужил 4,6 млн пассажиров — на 4,6% меньше, чем годом ранее.
Валерий Климов