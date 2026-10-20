Минздрав спрогнозировал рост на 16% новых случаев рака в России к 2050 году
В России к 2050 году количество новых случаев злокачественных новообразований может увеличиться на 15,9%. Об этом сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Елена Каракулина выступила с презентацией на Всероссийском конгрессе онкопациентов. В материалах отмечалось, что увеличение числа новых случаев рака прогнозируется во всем мире. Средний возраст пациентов с раком в России среди мужчин составляет 65,9 года, среди женщин — 64,8 года. «Злокачественные образования начинают сдвигаться с точки зрения выявления в более позднем возрасте»,— отметила госпожа Каракулина (цитата по «РИА Новости»).
В России средний возраст выявления онкозаболевания составляет 65-75 лет, уточнила эксперт. Она добавила, что среди мужчин и женщин произошел сдвиг по выявляемости в возрасте 70-74 лет. При этом во всех возрастных группах чаще всего встречаются злокачественные образования кожи, молочной железы и колоректальный рак.