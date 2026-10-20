Минздрав спрогнозировал рост на 16% новых случаев рака в России к 2050 году

В России средний возраст выявления онкозаболевания составляет 65-75 лет, уточнила эксперт. Она добавила, что среди мужчин и женщин произошел сдвиг по выявляемости в возрасте 70-74 лет. При этом во всех возрастных группах чаще всего встречаются злокачественные образования кожи, молочной железы и колоректальный рак.