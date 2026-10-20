Все испытуемые были мужчинами от 27 до 55 лет. В качестве контрольной группы ученые пригласили их ровесников, у которых в жизни есть аэробные нагрузки, но без погружения под воду. Во время эксперимента добровольцы задерживали дыхание на две минуты, после чего дышали в обычном ритме. Исследователи пришли к выводу, что у фридайверов существенно меняется работа мозга и взаимодействие между его участками, особенно теми, которые отвечают за внимание, движение и память.