«У фридайверов существенно меняется работа мозга»
Анна Кулецкая — об исследовании нейробиологов
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Фридайвинг перестраивает работу мозга. Для обычного человека нехватка кислорода не несет в себе ничего хорошего: нейроны страдают, а тяжелая гипоксия может привести к самым печальным последствиям. Но есть спортсмены, которые регулярно погружают себя в такое состояние, выходя сухими из воды. За ними и решили понаблюдать французские нейробиологи в течение семи месяцев тренировок.
Все испытуемые были мужчинами от 27 до 55 лет. В качестве контрольной группы ученые пригласили их ровесников, у которых в жизни есть аэробные нагрузки, но без погружения под воду. Во время эксперимента добровольцы задерживали дыхание на две минуты, после чего дышали в обычном ритме. Исследователи пришли к выводу, что у фридайверов существенно меняется работа мозга и взаимодействие между его участками, особенно теми, которые отвечают за внимание, движение и память.
Примечательно, но именно память у спортсменов не страдала, как следовало ожидать, а в некоторых тестах они показывали даже лучшие результаты. Ученые допускают, что мозг фридайверов учится постепенно перераспределять ресурсы: меньше внимания уделяется внешним сигналам и больше — внутренним.
Правда, пока о пользе фридайвинга для мозга говорить рано. Это исследование еще не прошло научную экспертизу, участников эксперимента было немного, и все они были мужчинами. Но принцип интересный: организм сталкивается с опасностью и, чтобы с ней справиться, запускает перестройку, работая на пределе возможностей.