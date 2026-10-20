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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Черноземье

Орловский митрополит Тихон передал внедорожник Toyota на СВО

Митрополит Орловский и Болховский Тихон передал внедорожник Toyota медицинской роте в зоне специальной военной операции. Как уточнили в епархии, раньше автомобиль «служил владыке на Сахалине, где приходилось ездить по труднодоступным горным маршрутам».
Митрополит Орловский и Болховский Тихон

Митрополит Орловский и Болховский Тихон

информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

«Автомобиль в хорошем техническом состоянии, имеет небольшой пробег и оснащен дизельным двигателем, что особенно важно в условиях нехватки бензина и перебоев с его поставками»,— заявили в пресс-службе Орловской епархии.

  • Также сообщается, что благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов передал для нужд СВО личный автомобиль Subaru. Отмечается, что «на этой машине отец Василий сам не раз бывал в зоне боевых действий во время гуманитарных миссий, проезжая Кременские леса, Соледар, Бахмут и Авдеевку».

«Транспорт на фронте — сегодня самый востребованный и необходимый ресурс. Машины часто попадают под удары дронов и сгорают. Поэтому каждый переданный автомобиль — это реальная помощь ребятам на передовой»,— подчеркнули в епархии.
Кроме того, накануне пресс-служба епархии рассказала, что протоиерей Василий Иванов и благочинный Мценского округа протоиерей Владимир Герченов доставили бензин в одно из подразделений.
На прошлой неделе, 17 октября, исполнилось пять лет со дня освящения Казанского храма города Орла. Как сообщал «Ъ-Черноземье», к этому дню в храм доставили ковчег с частицами мощей 50 угодников Божиих. Святыня останется там на постоянной основе.
Денис Данилов