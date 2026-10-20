Орловский митрополит Тихон передал внедорожник Toyota на СВО
Митрополит Орловский и Болховский Тихон передал внедорожник Toyota медицинской роте в зоне специальной военной операции. Как уточнили в епархии, раньше автомобиль «служил владыке на Сахалине, где приходилось ездить по труднодоступным горным маршрутам».
«Автомобиль в хорошем техническом состоянии, имеет небольшой пробег и оснащен дизельным двигателем, что особенно важно в условиях нехватки бензина и перебоев с его поставками»,— заявили в пресс-службе Орловской епархии.
Также сообщается, что благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов передал для нужд СВО личный автомобиль Subaru. Отмечается, что «на этой машине отец Василий сам не раз бывал в зоне боевых действий во время гуманитарных миссий, проезжая Кременские леса, Соледар, Бахмут и Авдеевку».
«Транспорт на фронте — сегодня самый востребованный и необходимый ресурс. Машины часто попадают под удары дронов и сгорают. Поэтому каждый переданный автомобиль — это реальная помощь ребятам на передовой»,— подчеркнули в епархии.
Кроме того, накануне пресс-служба епархии рассказала, что протоиерей Василий Иванов и благочинный Мценского округа протоиерей Владимир Герченов доставили бензин в одно из подразделений.
На прошлой неделе, 17 октября, исполнилось пять лет со дня освящения Казанского храма города Орла. Как сообщал «Ъ-Черноземье», к этому дню в храм доставили ковчег с частицами мощей 50 угодников Божиих. Святыня останется там на постоянной основе.