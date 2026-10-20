Орловский митрополит Тихон передал внедорожник Toyota на СВО

Также сообщается, что благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов передал для нужд СВО личный автомобиль Subaru. Отмечается, что «на этой машине отец Василий сам не раз бывал в зоне боевых действий во время гуманитарных миссий, проезжая Кременские леса, Соледар, Бахмут и Авдеевку».