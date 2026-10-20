Краснодарскую недвижимость дагестанской бизнес-леди выставили на торги за 42,9 млн рублей

По указанному адресу числятся примечательные структуры. Производитель автожиров AutoGyro указывает Лесную, 28/2 как адрес своего краснодарского дилера — ООО «Юг-Авиа» — и называет генеральным директором компании Александра Нечепуренко. В справочнике юрлиц компания с тем же названием и адресом значится как участник оптовой торговли машинами, оборудованием, судами и летательными аппаратами; там же указано, что она ликвидирована. Публичные сведения не подтверждают родство Александра Нечепуренко с должницей Зулейхат Нечепуренко и не указывают форму этого родства.