Краснодарскую недвижимость дагестанской бизнес-леди выставили на торги за 42,9 млн рублей
Финансовый управляющий Марат Сулейманов выставил на публичное предложение комплекс нежилой недвижимости на улице Лесной, 28/2 в Краснодаре. Начальная цена — 42,915 млн руб. В лот входят два здания общей площадью 455,9 кв. м и земельный участок площадью 447 кв. м. Прием заявок начался 20 октября и продлится до 14 декабря 2026 года. Имущество принадлежит Зулейхат Нечепуренко, которую Арбитражный суд Республики Дагестан признал банкротом, следует из извещения о продаже на Федресурсе.
На участке стоят два нежилых здания: площадью 44,1 кв. м и площадью 411,8 кв. м. Третий объект лота — участок 4,47 сотки. Комплекс продают целиком; площадка указывает, что здания имеют три этажа. Начальная цена соответствует примерно 94 тыс. руб. за квадратный метр общей площади зданий, землю отдельно оценкой в извещении не выделили.
По указанному адресу числятся примечательные структуры. Производитель автожиров AutoGyro указывает Лесную, 28/2 как адрес своего краснодарского дилера — ООО «Юг-Авиа» — и называет генеральным директором компании Александра Нечепуренко. В справочнике юрлиц компания с тем же названием и адресом значится как участник оптовой торговли машинами, оборудованием, судами и летательными аппаратами; там же указано, что она ликвидирована. Публичные сведения не подтверждают родство Александра Нечепуренко с должницей Зулейхат Нечепуренко и не указывают форму этого родства.
В данных о должнице есть и классификационное расхождение: агрегатор указывает ее как индивидуального предпринимателя и приводит ОГРНИП, тогда как карточка МЭТС описывает должника как физическое лицо.
Продажа стала третьей попыткой реализовать недвижимость в рамках банкротства. В августе управляющий выставил комплекс за 47,684 млн руб. На следующем аукционе начальную цену снизили на 10%, до 42,915 млн руб. Торги завершились 12 октября без единой заявки. Теперь объект вновь предлагают за 42,915 млн руб., но уже через публичное предложение. В опубликованном извещении о текущей продаже не виден график дальнейшего снижения цены, поэтому определить, когда и насколько подешевеет лот, пока нельзя.
Суд ввел процедуру реализации имущества 20 мая 2026 года. Сведения о размере требований кредиторов, причинах банкротства и заявителе по делу в карточках торгов не раскрыты. Поэтому связать продажу краснодарского комплекса с финансовыми проблемами авиационного бизнеса на основании опубликованных документов нельзя. Организатор указывает, что с объектом можно ознакомиться по предварительной записи. Победитель должен подписать договор в течение пяти дней после получения предложения управляющего и перечислить деньги в течение 30 дней после подписания.