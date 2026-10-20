Житель Ивделя получил условный срок за «минирование» школы от скуки
Городской суд Ивделя назначил три года лишения свободы условно местному жителю за ложное сообщение об акте терроризма в школе по ч. 2 ст. 207 УК РФ, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Суд установил, что 23 июля пьяному уральцу стало скучно. Около 3:00 он позвонил на номер 112 и рассказал о подготовке взрыва в местной школе. Во время проверки взрывчатых веществ обнаружено не было — сообщение оказалось ложным.
Личность позвонившего быстро установили. На суде он подтвердил явку с повинной. В ходе следствия он давал подробные показания, участвовал в прослушивании фонограммы, на которой узнал свой голос, добровольно возместил ущерб. Вину полностью признал, ходатайствовал об особом порядке рассмотрения уголовного дела. Приговор в законную силу не вступил.