Четыре поселения под Новосибирском внесут в реестр объектов культурного наследия
Четыре древних поселения в районе деревни Малый Оеш Колыванского района Новосибирской области внесут в единый государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН) народов РФ. Необходимое для этого заключение выдала государственная историко-культурная экспертиза.
Поселение Малый Оеш-8 находится на дюнной возвышенности у старичного озера Сумное. Его культурный слой содержит материалы двух эпох — неолита и ранней бронзы (IV–III тыс. до н. э.), а также раннего железного века (конец I тыс. до н. э.). Поселение Малый Оеш-9 датируется эпохой бронзы.
Поселение Озеро Сумное-1 относится к ирменской культуре поздней бронзы. Четвертый объект — поселение Озеро Труба-1 на надпойменной террасе озера Труба, по предварительным данным исследователей, датируется эпохой поздней бронзы.
По данным государственной инспекции по охране объектов культурного наследия региона, в 2025 году в Новосибирской области под государственной охраной находилось 1994 памятника археологии, из которых 639 объектов были включены в реестр ОКН.