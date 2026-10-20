«Челябинскгражданстрой» избежал банкротства из-за мирового соглашения
Дело рассматривалось с 2022 года
Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по делу о несостоятельности АО «Строительная компания „Челябинскгражданстрой“». Причиной стало заключение мирового соглашения между должником и кредиторами, сообщает пресс-служба суда.
Дело о банкротстве организации рассматривалось с 2022 года. В феврале 2023-го в отношении компании ввели процедуру наблюдения, в октябре 2024-го — внешнего управления. В списке кредиторов числилось более 600 физических лиц и предприятий. Кроме того, 18 тыс. акций компании значились в списке имущества, которое Генпрокуратура хотела взыскать у участников ОПГ «Махонинские» (признано экстремистским и запрещено в России).
«Челябинскгражданстрой» занимался возведением жилых домов в микрорайонах «Шагол» и «Парковый» в Курчатовском районе Челябинска, «Яблочный» в Тракторозаводском, «Славино» в Сосновском районе Челябинской области. В мае 2023 года управление СК России по региону организовало проверку по видеообращению собственников квартир ЖК «Парковый». Жильцы заявили, что девелопер допустил нарушения во время строительства и использовал некачественные материалы. В результате в стенах образовались трещины. Кроме того, многоэтажные дома наклонились. По словам собственников, застройщика суд обязал выплатить компенсацию, однако компания постановление не исполняет, «выводит активы и пытается инициировать процедуру банкротства, чтобы избежать ответственности».