«Челябинскгражданстрой» избежал банкротства из-за мирового соглашения

«Челябинскгражданстрой» занимался возведением жилых домов в микрорайонах «Шагол» и «Парковый» в Курчатовском районе Челябинска, «Яблочный» в Тракторозаводском, «Славино» в Сосновском районе Челябинской области. В мае 2023 года управление СК России по региону организовало проверку по видеообращению собственников квартир ЖК «Парковый». Жильцы заявили, что девелопер допустил нарушения во время строительства и использовал некачественные материалы. В результате в стенах образовались трещины. Кроме того, многоэтажные дома наклонились. По словам собственников, застройщика суд обязал выплатить компенсацию, однако компания постановление не исполняет, «выводит активы и пытается инициировать процедуру банкротства, чтобы избежать ответственности».