Петербург занял второе место в России по размеру потребительского кредита
Средний размер потребительского кредита, выданного в Санкт-Петербурге в сентябре 2026 года, составил 247,9 тыс. рублей. По этому показателю город занял второе место среди регионов-лидеров, уступив только Москве, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), пишет РИА Новости.
В столице средний размер потребкредита достиг 273,7 тыс. рублей. В пятерку регионов с наиболее крупными займами также вошли Московская область с показателем 220,9 тыс. рублей, Тюменская область вместе с ХМАО и ЯНАО — 191,8 тыс. рублей, а также Татарстан — 189,7 тыс. рублей.
В целом по России средний размер потребительского кредита в сентябре составил 162,9 тыс. рублей. Это на 11,2% меньше, чем годом ранее, когда показатель достигал 183,5 тыс. рублей. По сравнению с августом средний размер займа сократился на 9,1%. Снижение продолжается второй месяц подряд.
Наиболее заметное годовое сокращение среднего размера кредита наличными зафиксировали в Москве — на 20,8%. Далее следуют Якутия (19,1%), Оренбургская область (16%), Татарстан (15,9%) и Приморский край (12,9%).
Меньше всего показатель снизился в Нижегородской области — на 3,8%, Воронежской области — на 4,2%, Омской области и Удмуртии — на 5,8%. В Ленинградской области средний размер потребительского кредита за год уменьшился на 6,5%.