Петербург занял второе место в России по размеру потребительского кредита

В целом по России средний размер потребительского кредита в сентябре составил 162,9 тыс. рублей. Это на 11,2% меньше, чем годом ранее, когда показатель достигал 183,5 тыс. рублей. По сравнению с августом средний размер займа сократился на 9,1%. Снижение продолжается второй месяц подряд.