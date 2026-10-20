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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Волга

В Оренбурге суд рассмотрит дело о мошенничестве при сносе аварийного дома директором стройкомпании

В суд направлено уголовное дело в отношении директора строительной компании, зарегистрированной в Оренбургском районе. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый в рамках исполнения муниципального контракта по сносу аварийного дома на ул. Одесской в Оренбурге не исполнил взятые на себя обязательства по утилизации строительных отходов на полигоне. Он предоставил в администрацию недостоверные сведения, на основании которых на расчетный счет строительной организации были перечислены деньги.
Фигурант похитил бюджетные деньги на общую сумму свыше 13,2 млн руб. Причиненный ущерб возмещен обвиняемым полностью.
Руфия Кутляева