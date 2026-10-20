В Оренбурге суд рассмотрит дело о мошенничестве при сносе аварийного дома директором стройкомпании
В суд направлено уголовное дело в отношении директора строительной компании, зарегистрированной в Оренбургском районе. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.
По версии следствия, в 2023 году обвиняемый в рамках исполнения муниципального контракта по сносу аварийного дома на ул. Одесской в Оренбурге не исполнил взятые на себя обязательства по утилизации строительных отходов на полигоне. Он предоставил в администрацию недостоверные сведения, на основании которых на расчетный счет строительной организации были перечислены деньги.
Фигурант похитил бюджетные деньги на общую сумму свыше 13,2 млн руб. Причиненный ущерб возмещен обвиняемым полностью.