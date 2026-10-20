Более 10 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за неделю

С 12 по 18 октября в Удмуртии зарегистрировали 10,4 тыс. случаев ОРВИ, в том числе 5,2 тыс. среди детей до 15 лет. Показатель заболеваемости составил 729,6 случая на 100 тыс. населения, что соответствует уровню предыдущей недели. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по республике.