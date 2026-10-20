Более 10 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за неделю
Почти половина заболевших — дети младше 15 лет
С 12 по 18 октября в Удмуртии зарегистрировали 10,4 тыс. случаев ОРВИ, в том числе 5,2 тыс. среди детей до 15 лет. Показатель заболеваемости составил 729,6 случая на 100 тыс. населения, что соответствует уровню предыдущей недели. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по республике.
Наиболее высокие значения зафиксированы в Завьяловском районе — 1 398,3 на 100 тыс. жителей, Ижевске — 1 066,5 и Можге — 881,6.
По данным вирусологического мониторинга, среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают возбудители негриппозной природы. На риновирусы приходится 53% выявленных случаев. Также обнаружены вирусы парагриппа (13,3%), бокавирусы (6,6%), респираторно-синцитиальные вирусы (5%), аденовирусы (1,6%) и вирусы гриппа C (1,6%).