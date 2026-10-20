Запрет на продажу вейпов в Омской области может быть введен с 1 марта 2027 года
В Законодательное собрание Омской области 20 октября внесен законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них. Сессия регионального парламента состоялась 20 октября.
Законопроект предполагает ввести полный запрет для юридических лиц и ИП с 1 марта 2027 года. Он касается не только реализации, но и хранения этой продукции.
В документе речь идет и о запрете розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции в зданиях и помещениях организаций отдыха детей и их оздоровления, а также в местах проведения официальных спортивных соревнований, в зданиях и помещениях социального обслуживания. Кроме того, с 1 марта 2028 года предполагается увеличить минимальную площадь торгового объекта для продажи табачной и никотинсодержащей продукции с 5 до 10 кв. м.