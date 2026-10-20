Фармкомпании в Пятигорске назначили штраф 20 млн рублей за взятки врачам
Прокуратура Пятигорска оштрафовала ООО фирма «Флорес» на 20 млн руб. за передачу более 1,2 млн рублей должностным лицам городской клинической больницы Пятигорска. Компания получила преференции при заключении государственных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий и расходных материалов. Постановление вынесено по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ — незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
По данным прокуратуры Ставропольского края, руководители «Флореса» передавали деньги, чтобы компания и аффилированные с ней предприниматели получали преимущества на закупках. Проверку провела прокуратура Пятигорска.
Взятки получали бывший главный врач ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» Пятигорска Роман Лифенко и бывшая начальница отдела закупок Наталья Канцедалова. По материалам следствия, с сентября 2018 года по февраль 2021 года они получили от руководства «Флореса» свыше 1,2 млн руб. За это должностные лица создавали условия для победы компании и связанных с ней структур в тендерах на медоборудование, препараты и расходные материалы.
Пятигорский городской суд ранее признал Романа Лифенко и Наталью Канцедалову виновными. Экс-главврач получил три года условно, штраф 4,6 млн руб. и запрет занимать руководящие должности в госучреждениях в течение 5,5 лет. Канцедалова получила штраф 2 млн руб. и аналогичный запрет на три года. Прокуратура обжаловала приговор в Пятом кассационном суде.
Уголовное дело в отношении господ Лифенко и Канцедаловой возбудили в 2022 году по части 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Руководителю «Флореса» предъявили обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ — дача взятки.
История получила продолжение в 2026 году. Прокуратура Ставропольского края требует взыскать с находящейся в банкротстве «Флорес» и связанных с ней предпринимателей 265,3 млн руб. как незаконный доход, полученный на махинациях с госконтрактами для региональных больниц. По версии надзорного ведомства, участники схемы создавали видимость конкуренции на торгах, а контракты заключали с заранее определенным поставщиком при минимальном снижении цены.
По данным регионального УФАС, 1,2 млн руб. составляли около 10% стоимости тендеров, на которые влияли взятки. В той же схеме фигурирует бывший главврач больницы Кисловодска Сергей Егоров, получивший, по данным правоохранителей, 2 млн руб. Штраф по статье 19.28 КоАП РФ «Флорес» должна уплатить в течение семи дней после вступления постановления в законную силу.