Фармкомпании в Пятигорске назначили штраф 20 млн рублей за взятки врачам

Взятки получали бывший главный врач ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» Пятигорска Роман Лифенко и бывшая начальница отдела закупок Наталья Канцедалова. По материалам следствия, с сентября 2018 года по февраль 2021 года они получили от руководства «Флореса» свыше 1,2 млн руб. За это должностные лица создавали условия для победы компании и связанных с ней структур в тендерах на медоборудование, препараты и расходные материалы.