Жители Ростовской области потеряли от кибермошенников 2,9 млрд рублей

Основные схемы остаются прежними: злоумышленники звонят от имени банков, МВД или ФСБ, убеждают перевести деньги на «безопасный счет», а также используют объявления о продаже и обмене товаров и предложения дополнительного заработка. Прокуратура Ростовской области сообщала, что только за одну неделю жертвами интернет-преступников стали 195 жителей региона, ущерб превысил 4,5 млн руб. В одном из случаев пожилому мужчине под угрозой уголовного преследования убедили передать почти 3 млн руб. для помещения на «безопасный счет».