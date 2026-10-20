Жители Ростовской области потеряли от кибермошенников 2,9 млрд рублей
Жители Ростовской области за девять месяцев 2026 года потеряли от киберпреступников более 2,9 млрд рублей. Цифру на оперативном совещании в правительстве региона назвал начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий; губернатор Юрий Слюсарь на оперативном совещании по вопросам обеспечения правопорядк оценил ущерб от телефонных мошенников примерно в 3 млрд руб.
Совещание прошло 19 октября под председательством Юрия Слюсаря. Начальник регионального полицейского главка сообщил, что число киберпреступлений за отчетный период сократилось более чем на треть, а тяжких и особо тяжких — на 38%. Несмотря на снижение количества эпизодов, финансовые потери граждан выросли: в январе–августе они достигли 1,272 млрд руб., что на 50% больше, чем годом ранее.
По данным ГУ МВД, доля возмещенного материального ущерба по киберпреступлениям превысила 57%. Полицейские задержали 153 человек, которых относят к «дропперам» и «дроповодам» — участникам схем по приему и выводу похищенных денег через банковские счета и карты.
Основные схемы остаются прежними: злоумышленники звонят от имени банков, МВД или ФСБ, убеждают перевести деньги на «безопасный счет», а также используют объявления о продаже и обмене товаров и предложения дополнительного заработка. Прокуратура Ростовской области сообщала, что только за одну неделю жертвами интернет-преступников стали 195 жителей региона, ущерб превысил 4,5 млн руб. В одном из случаев пожилому мужчине под угрозой уголовного преследования убедили передать почти 3 млн руб. для помещения на «безопасный счет».
Масштаб проблемы подтверждает и судебная практика. Волжский районный суд Саратовской области приговорил четырех жителей региона к четырем годам колонии общего режима и штрафу по 200 тыс. руб. каждому за обеспечение работы сим-боксов. Через эти устройства организовывали мошеннические звонки жителям Саратовской, Московской и Ростовской областей; одна ростовчанка потеряла более 3 млн руб.
При этом общая регистрируемая преступность в Ростовской области за девять месяцев снизилась на 15%, тяжких и особо тяжких преступлений стало почти на четверть меньше. Сократилось и число краж, грабежей, разбоев и мошенничеств, однако киберпреступления сохраняют высокую финансовую результативность для злоумышленников.