Режим временного ограничения электроэнергии введен в Севастополе
На территории Севастополя ввели режим временного ограничения электроэнергии. По команде диспетчера ЧРДУ ограничения начали действовать в 08:32 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба «Севастопольэнерго».
До 10:00 света не будет у потребителей в Инкермане — на улицах Менжинского, в Советской балке, на улице Раенко, Симферопольском шоссе. В Балаклаве — на улицах Квартальной, Аксютина, Василия Жукова, Драпушко, Новикова, набережной Назукина, улицах Калича, Крестовского, Терлецкого, Веселой, Строительной, Композиторской, Богдана Хмельницкого, Невской, 40 лет Октября, Ракетной.
В Балаклавском районе — в селе Флотское, балке Бермана, на улице Сапунгорской, 5 км и 7 км Балаклавского шоссе, Монастырском и Городском шоссе. В Казачьей бухте — на улицах Лиговской, Казачьей, Военных Строителей, Рубежной, мысе Херсонес, Аллее Защитников 35 батареи, улицах Глеба Успенского, Марии Поливановой, Людмилы Бобковой, в ЖК «Порто Франко».
Также ограничения затронут улицы Сапфирную, Амет-Хана Султана, Согласия, Яхонтовую, Кольцевую, Диагональную, Еловую, Подлесную, Сельскую, Дачную, Пехотную, Продольную, Привольную, Степовую, частично Крепостное и Фиолентовское шоссе, Камышовую бухту, частично улицу Летчиков, Щитовую, частично Парковую, Читинскую, Февральскую, частично Юхарину балку, Дергачи, улицы Горпищенко, Генерала Мельника, Героев Севастополя, Брестскую, Будищева, проспект Победы, Пластунскую, бухту Южную, улицы Истомина, Матроса Кошки, Колодкина, переулок Терракотовый, улицы Евгения Реброва, Генерала Рихтера, Почетную, частично улицу Маршала Кошевого, Петра Рогачева, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, Актюбинскую, Кокчетавскую, Кустанайскую, Коли Пищенко, Дубинина, Багрия, Бирюзовую, Изумрудную, Морпортовскую, Штурвальную, бульвар Античный, улицы Археологическую, Виктора Янова, Авиационную, Приморской Армии, Котляревского, Коцюбинского, Урожайную, переулок Компасный, бульвар Гидронавтов, улицы Тайфунную, Шукшина, Комдива Ласкина, Максимова Дача, Тимма, Абазы, хутор Лукомского, улицу Каштановую, Делагардову балку, улицы Верещагина, Радарную, Связистов, Предместную, 2-ой Обороны, Сапун-гору, Балаклавское шоссе, Лабораторное шоссе, Арсенальную, Килен-Балку, Мореходную, Генерала Жидилова, Гранатную, Троицкую балку, Ангарскую, Георгиевскую Балку и Троицкий причал.
В сообщении отмечается, что список адресов может быть неполным.