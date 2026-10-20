Режим временного ограничения электроэнергии введен в Севастополе

До 10:00 света не будет у потребителей в Инкермане — на улицах Менжинского, в Советской балке, на улице Раенко, Симферопольском шоссе. В Балаклаве — на улицах Квартальной, Аксютина, Василия Жукова, Драпушко, Новикова, набережной Назукина, улицах Калича, Крестовского, Терлецкого, Веселой, Строительной, Композиторской, Богдана Хмельницкого, Невской, 40 лет Октября, Ракетной.