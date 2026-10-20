Жителя Прикамья приговорили к 18 годам колонии за госизмену и содействие терроризму

Центральный военный суд в Екатеринбурге признал жителя Прикамья виновным в государственной измене, содействии террористической и диверсионной деятельности и приговорил к длительному сроку лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.