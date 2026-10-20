Жителя Прикамья приговорили к 18 годам колонии за госизмену и содействие терроризму
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Центральный военный суд в Екатеринбурге признал жителя Прикамья виновным в государственной измене, содействии террористической и диверсионной деятельности и приговорил к длительному сроку лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.
Ранее сотрудники краевого УФСБ установили, что фигурант связался через интернет-мессенджер с сотрудником иностранной спецслужбы, по заданию которого осуществил фото- и видеосъемку объектов транспортной инфраструктуры. Данные предназначались для совершения диверсий на железной дороге.
Центральный военный суд назначил виновному наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части в исправительной колонии строгого режима,
с ограничением свободы на срок один год.