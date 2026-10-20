В Цимлянском районе назначили временного главу администрации

Альбика Мельникова — давний сотрудник районной администрации. По данным местных изданий, она родилась в Волгодонском районе, получила педагогическое и юридическое образование и более 16 лет служила в органах внутренних дел Цимлянска и района. Затем она руководила Центром занятости населения Волгодонска, а в 2024 году перешла на должность первого заместителя главы районной администрации.