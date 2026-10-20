В Цимлянском районе назначили временного главу администрации
С 20 октября временно исполнять полномочия главы администрации Цимлянского района будет Альбика Мельникова. До назначения она занимала должность первого заместителя главы администрации.
Ее полномочия закрепило распоряжение губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, опубликованное на региональном портале правовой информации. Документ назначает временных руководителей в 16 районах; еще два назначения — в Азовском и Зимовниковском районах — губернатор оформил отдельными распоряжениями. Таким образом, кадровые изменения охватили 18 районов, а не 13, как можно понять из некоторых пересказов истории.
Предшественница госпожи Мельниковой Елена Ночевкина объявила, что уходит на пенсию. «19 октября 2026 года я официально завершаю свою деятельность в должности главы администрации Цимлянского района и выхожу на заслуженный отдых», — написала она в соцсетях. В открытых публикациях нет подтверждений иной публично названной причины ее ухода.
При этом Елена Ночевкина и председатель Собрания депутатов района Людмила Перфилова решили оставить должности досрочно одновременно: заявления они подали 24 сентября, а 29 сентября районные депутаты приняли отставки на внеочередном заседании. Людмила Перфилова возглавляла районное Собрание с 2016 года; Ночевкина стала главой администрации в 2023-м, до этого она работала первым заместителем.
Альбика Мельникова — давний сотрудник районной администрации. По данным местных изданий, она родилась в Волгодонском районе, получила педагогическое и юридическое образование и более 16 лет служила в органах внутренних дел Цимлянска и района. Затем она руководила Центром занятости населения Волгодонска, а в 2024 году перешла на должность первого заместителя главы районной администрации.
Назначение вошло в масштабную смену районных руководителей на Дону после досрочного прекращения их полномочий. В большинстве районов временные посты заняли действующие главы администраций или их заместители.