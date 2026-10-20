Тюменский Роспотребнадзор нашел загрязнения воздуха в 0,57% проб
В Тюменской области за девять месяцев исследовали почти 5,5 тыс. проб в городах и селах — 0,57% проб не соответствовали нормам по содержанию взвешенных веществ и продуктов сгорания автомобильного топлива, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Пробы отбирались в зоне влияния промышленных предприятий, на автомагистралях в зоне жилой застройки, в том числе в 21 мониторинговой точке. Исследования проводились в рамках осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора и социально-гигиенического мониторинга.
В ходе исследования проверялась концентрация взвешенных веществ, диоксида серы, дигидросульфида, сероводорода, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, аммиака, гидроксибензола и его производных, формальдегида, серной кислоты, бензапирена, углерода (сажи), акролеина, хлора и его соединений, углеводородов, тяжелых металлов, свинца, марганца.