Тюменский Роспотребнадзор нашел загрязнения воздуха в 0,57% проб

В Тюменской области за девять месяцев исследовали почти 5,5 тыс. проб в городах и селах — 0,57% проб не соответствовали нормам по содержанию взвешенных веществ и продуктов сгорания автомобильного топлива, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.