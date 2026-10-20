Застройщикам в Абакане порекомендуют использовать национальный колорит
Департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства мэрии Абакана будет направлять застройщикам рекомендации об использовании национального колорита при строительстве зданий. Такой пункт внесен в план мероприятий по реализации решений XV съезда хакасского народа.
Рекомендации будут касаться архитектурных элементов, муралов и других решений, используемых в строительстве. В числе прочих пунктов плана — установка двуязычных (на русском и хакасском) табличек на входах в здания, в которых размещаются отраслевые органы мэрии и подведомственные им учреждения.
Администрация Абакана также планирует реконструировать сквер перед Национальным центром народного творчества им. Кадышева. Но только в том случае, если бюджет Абакана получит трансферты из республиканского бюджета по закону «О статусе столицы Республики Хакасия».
Съезд хакасского народа состоялся в апреле 2026 года.