Застройщикам в Абакане порекомендуют использовать национальный колорит

Рекомендации будут касаться архитектурных элементов, муралов и других решений, используемых в строительстве. В числе прочих пунктов плана — установка двуязычных (на русском и хакасском) табличек на входах в здания, в которых размещаются отраслевые органы мэрии и подведомственные им учреждения.