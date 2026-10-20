Рост налоговых поступлений улучшил показатели бюджета Красноярского края
Законодательное собрание Красноярского края внесло поправки в бюджет региона на 2026 год. Сессия краевого парламента проходит 20 октября.
По предложению красноярского правительства доходы бюджета увеличены на 19,8 млрд руб. (в том числе налоговые и неналоговые — на 16,9 млрд руб.). «Основной прирост связан с поступлениями по налогу на добычу полезных ископаемых, налогу на имущество организаций, НДФЛ, а также доходами от размещения средств на банковских депозитах»,— говорится в сообщении кабмина. Расходы выросли на 190,4 млн руб.
В результате доходы краевого бюджета на 2026 год утверждены в объеме 472,1 млрд руб., расходы — 527,6 млрд руб. Дефицит составит 55,5 млрд руб.
Как писал «Ъ-Сибирь», ранее правительство Красноярского края также подготовило проект бюджета региона на 2027 год с дефицитом в объеме 59,7 млрд руб. Доходы бюджета запланированы в размере 497,8 млрд руб., расходы — 557,5 млрд руб.