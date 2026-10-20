Рост налоговых поступлений улучшил показатели бюджета Красноярского края

По предложению красноярского правительства доходы бюджета увеличены на 19,8 млрд руб. (в том числе налоговые и неналоговые — на 16,9 млрд руб.). «Основной прирост связан с поступлениями по налогу на добычу полезных ископаемых, налогу на имущество организаций, НДФЛ, а также доходами от размещения средств на банковских депозитах»,— говорится в сообщении кабмина. Расходы выросли на 190,4 млн руб.