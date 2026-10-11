Красноярское правительство утвердило проект бюджета региона на 2027 год

Напомним, бюджет региона на 2026 год в первоначальном варианте был утвержден в декабре 2025-го с доходами в размере 452,3 млрд руб., расходами — 527,4 млрд руб. и дефицитом — 75 млрд руб. По данным краевого министерства финансов, к 1 сентября доходы составили 406,83 млрд руб., расходы — 376,55 млрд руб.