Красноярское правительство утвердило проект бюджета региона на 2027 год
11.10.2026, 08:28
Правительство Красноярского края подготовило проект бюджета региона на 2027 год с дефицитом в объеме 59,7 млрд руб. Это следует из сообщения пресс-службы кабмина по итогам заседания правительства 9 октября.
Согласно сообщению, доходы бюджета запланированы в размере 497,8 млрд руб., расходы — 557,5 млрд руб. Проект бюджета с такими параметрами будет внесен в законодательное собрание Красноярского края.
Напомним, бюджет региона на 2026 год в первоначальном варианте был утвержден в декабре 2025-го с доходами в размере 452,3 млрд руб., расходами — 527,4 млрд руб. и дефицитом — 75 млрд руб. По данным краевого министерства финансов, к 1 сентября доходы составили 406,83 млрд руб., расходы — 376,55 млрд руб.
В сентябре правительство края внесло в него поправки с ростом доходов до 472,09 млрд руб. и расходов — до 527,59 млрд руб.