Задержан студент из Пензы за поджог автомобиля полиции в Барнауле
В Барнауле (Алтайский край) задержан 19-летний студент Пензенского государственного университета за поджог автомобиля полиции. По ст. 205 УК РФ (теракт) ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, молодой человек вступил в переписку со злоумышленниками в одном из мессенджеров. Под предлогом оказания помощи спецслужбам в поимке преступника они убедили его приехать в Барнаул и поджечь полицейский автомобиль на парковке возле одного из отделов внутренних дел. Стражи порядка оперативно ликвидировали возгорание и задержали поджигателя.
«Ъ-Сибирь» писал, что в Кузбассе задержали 13-летнего подростка за поджог автомобилей МВД и Росгвардии. Вечером 16 октября школьник на парковке, прилегающей к зданию отдела полиции «Левобережный» УМВД по Новокузнецку, облил служебные автомобили горючей жидкостью и поджег их. Несовершеннолетнего на месте задержал очевидец, который передал подростка правоохранительным органам.