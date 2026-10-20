Задержан студент из Пензы за поджог автомобиля полиции в Барнауле

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, молодой человек вступил в переписку со злоумышленниками в одном из мессенджеров. Под предлогом оказания помощи спецслужбам в поимке преступника они убедили его приехать в Барнаул и поджечь полицейский автомобиль на парковке возле одного из отделов внутренних дел. Стражи порядка оперативно ликвидировали возгорание и задержали поджигателя.