В Кузбассе задержали 13-летнего подростка за поджог автомобилей МВД и Росгвардии

По данным ведомства, вечером 16 октября школьник на парковке, прилегающей к зданию отдела полиции «Левобережный» управления МВД по Новокузнецку, облил служебные автомобили горючей жидкостью и поджег их. Несовершеннолетнего на месте задержал очевидец, который передал подростка правоохранительным органам. В результате инцидента никто не пострадал.