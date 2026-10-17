В Кузбассе задержали 13-летнего подростка за поджог автомобилей МВД и Росгвардии
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В Кемеровской области правоохранители задержали 13-летнего школьника из Новокузнецка по подозрению в поджоге служебных автомобилей полиции и Росгвардии. Об этом сообщает главное управление МВД региона.
По данным ведомства, вечером 16 октября школьник на парковке, прилегающей к зданию отдела полиции «Левобережный» управления МВД по Новокузнецку, облил служебные автомобили горючей жидкостью и поджег их. Несовершеннолетнего на месте задержал очевидец, который передал подростка правоохранительным органам. В результате инцидента никто не пострадал.
По словам задержанного, он совершил преступление под психологическим влиянием неизвестных. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.