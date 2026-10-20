Экспорт продукции свердловских аграриев вырос на 53,9%

«В этом году наша продукция представлена в 27 странах. Ключевые партнеры: Китай, Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан. По объему экспорта АПК Свердловская область заняла первое место среди регионов Уральского федерального округа и 31-е место в России по итогам 2025 года»,— рассказал глава региона. Он также отметил, что в связи с новыми вызовами для расширения рынков сбыта, повышения конкурентоспособности уральской сельхозпродукции и поиска новых технологических решений нужно объединить власть, бизнес, науку и переработчиков.