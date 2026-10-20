Экспорт продукции свердловских аграриев вырос на 53,9%
Поставки продукции агропромышленного комплекса Свердловской области за рубеж выросли на 53,9% по сравнению с прошлым годом, сообщил в своем канале в Max губернатор Денис Паслер. Экспорт зерновых вырос на 120%, масложировой продукции — на 61,4%, молочной продукции — на 37,4%, рыбы и морепродуктов — на 21,6%.
«В этом году наша продукция представлена в 27 странах. Ключевые партнеры: Китай, Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан. По объему экспорта АПК Свердловская область заняла первое место среди регионов Уральского федерального округа и 31-е место в России по итогам 2025 года»,— рассказал глава региона. Он также отметил, что в связи с новыми вызовами для расширения рынков сбыта, повышения конкурентоспособности уральской сельхозпродукции и поиска новых технологических решений нужно объединить власть, бизнес, науку и переработчиков.
С 27 по 29 октября на пяти отраслевых выставках «От поля до прилавка» ожидаются лидеры агропромышленной отрасли из 22 регионов России, а также Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Китая и Турции. Представители 200 предприятий презентуют свою продукцию на полях XIV Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа (УрФО), которая пройдет в этих же числах в международно-выставочном комплексе (МВЦ) «Екатеринбург-Экспо». Также состоится выставка сельскохозяйственной техники, материалов и оборудования для растениеводства и животноводства «Агропром Урал».