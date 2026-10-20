На экспорт на СвЖД в январе-сентябре отправили 21,4 млн тонн грузов
В стороны морских портов и сухопутных погранпереходов со станций Свердловской железной дороги (СвЖД) с января по сентябрь отправили 21,4 млн тонн грузов, сообщили в пресс-службе СвЖД. В целом доля экспорта в общей погрузке СвЖД составила 24,2%.
Лидерами по объемам на экспорт стали удобрения (11,2 млн тонн), нефть (4,8 млн тонн) и грузы в контейнерах (2,2 млн тонн). При этом самая высокая динамика была зафиксирована у зерна (+71,8%): в вагонах отправлено 115,7 тыс. тонн. При этом ускоренный рост контейнеризации зерновых связан с оптимизацией логистики за счет формирования контейнерных поездов через сухопутные погранпереходы в Казахстане и России. Всего погрузка зерна в вагонах и контейнерах до сентября составила 263,6 тыс. тонн (+69%).
Доля химических и минеральных удобрений в структуре экспорта СвЖД достигла 53,7%: в вагонах 52,2%, в контейнерах 1,5%. С начала года отправлено 11,5 млн тонн химических и минеральных удобрений, что на 6,3% больше, чем за три квартала 2025 года. Лидерами на всей сети РЖД по отправке этих грузов стали пермские компании. Основными направлениями экспорта удобрений стали Бразилия (2,1%) и Китай (29,9%).
В настоящее время перевозки осуществляются через сухопутные погранпереходы в России (Забайкальск, Наушки, Камышовая, Гродеково) и Казахстане (контейнерные отправки через Достык, Алтынколь), а также через порты Северо-Запада и Азово-Черноморского бассейна.