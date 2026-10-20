На экспорт на СвЖД в январе-сентябре отправили 21,4 млн тонн грузов

Лидерами по объемам на экспорт стали удобрения (11,2 млн тонн), нефть (4,8 млн тонн) и грузы в контейнерах (2,2 млн тонн). При этом самая высокая динамика была зафиксирована у зерна (+71,8%): в вагонах отправлено 115,7 тыс. тонн. При этом ускоренный рост контейнеризации зерновых связан с оптимизацией логистики за счет формирования контейнерных поездов через сухопутные погранпереходы в Казахстане и России. Всего погрузка зерна в вагонах и контейнерах до сентября составила 263,6 тыс. тонн (+69%).