Умер бывший главный архитектор Переславля-Залесского Валерий Попов

Валерий Попов, уроженец Волгоградской области, начал работать в Переславле в 1970 году. В 1975 году он занял должность главного архитектора города. В дальнейшем работал заместителем главы администрации по градостроительству и архитектуре, возглавлял городское управление градостроительства и архитектуры.