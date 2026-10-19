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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Ярославль

Умер бывший главный архитектор Переславля-Залесского Валерий Попов

В возрасте 84 лет скончался бывший главный архитектор Переславля-Залесского Валерий Попов. О его смерти сообщила администрация Переславского муниципального округа.

администрация Переславского МО

Валерий Попов, уроженец Волгоградской области, начал работать в Переславле в 1970 году. В 1975 году он занял должность главного архитектора города. В дальнейшем работал заместителем главы администрации по градостроительству и архитектуре, возглавлял городское управление градостроительства и архитектуры.
«Почти три десятилетия его работа была связана с решением непростых задач развития древнего города»,— отметили в администрации.
Валерий Попов имел звания заслуженного строителя Российской Федерации и почетного архитектора России. После завершения работы в администрации он продолжил трудиться в проектных организациях, состоял в Союзе архитекторов России и входил в Общественную палату города.
Прощание с Валерием Поповым состоится 21 октября. В 9:00 — в ритуальном зале городского морга, в 9:30 — в Покровской церкви.
Виктория Самко