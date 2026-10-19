На Дону представителей аптечной сети заподозрили в создании преступного сообщества

Во время обысков в девяти аптеках, по местам жительства подозреваемых, в трех гаражах и на складе фармацевтической компании правоохранители изъяли 267 коробок с препаратами, подготовленными к незаконному сбыту. Кроме того, полицейские обнаружили поддельные рецептурные бланки, печати, документы организации, телефоны, ноутбуки и другие электронные носители. По этому эпизоду следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта).