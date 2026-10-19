На Дону представителей аптечной сети заподозрили в создании преступного сообщества
В Ростовской области в отношении пяти участников схемы незаконной продажи сильнодействующих препаратов возбудили уголовное дело об организации преступного сообщества (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ). Фигурантов заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД.
Ранее по делу о незаконном обороте сильнодействующих веществ в крупном размере задержали девять человек, в том числе директора аптечной организации, заведующую и фармацевтов. По данным правоохранителей, препараты с сильнодействующими веществами продавали через аптечные пункты в Ростове-на-Дону, Азове, Аксае и Новочеркасске.
Во время обысков в девяти аптеках, по местам жительства подозреваемых, в трех гаражах и на складе фармацевтической компании правоохранители изъяли 267 коробок с препаратами, подготовленными к незаконному сбыту. Кроме того, полицейские обнаружили поддельные рецептурные бланки, печати, документы организации, телефоны, ноутбуки и другие электронные носители. По этому эпизоду следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта).
В ходе расследования следствие установило, что участники схемы продавали препараты оптом и в розницу. Розничные цены, по версии правоохранителей, завышались почти в десять раз, а лекарства отпускались без рецептов. Оптовые партии направлялись в Ленинградскую и Астраханскую области. Кроме того, фигуранты, как утверждается, стали основными поставщиками нелегальной продукции в республики Северного Кавказа.
Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают возможных соучастников.