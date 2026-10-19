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Выпуск газеты №193/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Неклиновском районе ускорят ремонт поврежденных от БПЛА домов

В Неклиновском районе восстановлению подлежат кровли семи домов, поврежденных в сентябре в результате падения обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь по итогам оперативного совещания о ходе ремонта.
После происшествия специалисты обследовали здания, демонтировали разрушенные конструкции и установили временное покрытие. Восстановлены также дымоходы, возобновлено газоснабжение и подготовлены сметы на ремонт.
При этом капитальный ремонт кровель пяти домов пока не начался из-за нерешенных вопросов, связанных с управлением зданиями.
«Это недопустимо. Распорядился в кратчайшие сроки привести крыши в порядок. Помощь людям после таких происшествий должна оказываться независимо от способа управления домами и иных формальностей», — написал Юрий Слюсарь.
Константин Соловьев