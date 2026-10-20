111 миллионов предлагают за содержание дорог в Пензенском и Шемышейском районах

На зимний период предусмотрена ежедневная круглосуточная работа снегоуборочной и вспомогательной техники. Подрядчик должен расчищать дороги от снега и заносов, бороться с зимней скользкостью, распределять противогололедные материалы, заготавливать соль и песко-соляную смесь, удалять снежные валы и уплотненный снежный покров, а также заранее готовить технику и производственную базу к зимней эксплуатации.