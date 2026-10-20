111 миллионов предлагают за содержание дорог в Пензенском и Шемышейском районах
Контракт заключат на весь 2027 год
Министерство по тарифному регулированию и госзакупкам Пензенской области объявило тендер на содержание дорог в Пензенском и Шемышейском районах. Подробности “Ъ” нашел в ЕИС «Госзакупки».
Максимальная стоимость контракта составляет 111,123 млн руб. Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 28 октября. Исполнителя выберут 30 октября.
Согласно проектной документации речь идет о содержании 186,788 км дорог на протяжении 2027 года. В течение этого срока подрядчик должен будет обеспечить «бесперебойность и безопасность дорожного движения» и «отсутствие несоответствий элементов дорог требованиям нормативов».
Подрядчик обязан поддерживать проезжую часть, обочины, откосы, полосу отвода и систему водоотвода в нормативном состоянии: очищать территории от мусора и посторонних предметов, устранять выбоины, просадки, проломы, колеи и другие деформации, профилировать покрытие, восстанавливать кюветы, трубы, дренаж и укрепительные полосы. Локальные разрушения покрытия необходимо устранить до 15 мая 2027 года.
На зимний период предусмотрена ежедневная круглосуточная работа снегоуборочной и вспомогательной техники. Подрядчик должен расчищать дороги от снега и заносов, бороться с зимней скользкостью, распределять противогололедные материалы, заготавливать соль и песко-соляную смесь, удалять снежные валы и уплотненный снежный покров, а также заранее готовить технику и производственную базу к зимней эксплуатации.
Отдельный блок касается мостов, путепроводов, труб и подходов к ним. Условиями контракта предусмотрены очистка конструкций, ремонт деформационных швов, ограждений, опорных частей, водоотвода, антикоррозионные и покрасочные работы, предупредительные мероприятия по пропуску паводка и ледохода.
Также подрядчик обязан следить за дорожными знаками, разметкой, сигнальными столбиками, световозвращателями, ограждениями, остановочными пунктами, тротуарами и пешеходными переходами. Помимо этого в зону ответственности исполнителя входит содержание линий электроосвещения, интеллектуальных пешеходных переходов, освещения переходов и стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД — при их наличии на обслуживаемых участках.
В договоре прописаны обязанности подрядчика на скашивание травы на обочинах, откосах и полосе отвода, обрезка деревьев и кустарников для обеспечения видимости, уборка порубочных остатков, засев трав и ликвидация нежелательной растительности. Также исполнитель должен будет организовать осмотры, диагностику, ведение производственно-технической документации, разработку проекта содержания, аварийно-восстановительные мероприятия, обеспечение проезда в чрезвычайных ситуациях, дежурство ремонтных бригад в весенне-летний-осенний период, включая выходные и праздничные дни.