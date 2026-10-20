В Петербург без билета обратно
Политики Северной столицы не видят нужды в переименовании города
Инициативу думской коммунистки Анжелики Глазковой, уроженки Костромы, о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград видные политические деятели встретили прохладно. По задумке автора законопроекта, города-герои должны носить имена времен Великой Отечественной войны, чтобы «восстановить историческую справедливость». В Петербурге полагают, что жители города уже сделали выбор на референдуме в 1991 году.
Спорный законопроект появился на сайте Государственной думы 19 октября. Член фракции КПРФ, супруга лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина Анжелика Глазкова предложила принять федеральный закон «О статусе городов Российской Федерации, имеющих звание "Город-герой"», который закрепил бы за этими городами исторические названия, которые они носили в годы Великой Отечественной войны. Отдельной статьей госпожа Глазкова указала, что Санкт-Петербург и Волгоград, согласно документу, возвращаются к наименованиям Ленинград и Сталинград соответственно.
Также проектом закона предусмотрено создание на территории городов-героев обелисков с изображением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» Советского Союза. Эти же знаки отличия должны быть изображены на гербах. В Санкт-Петербурге такой с 1985 года расположен на площади Восстания.
«Довольно странно было бы говорить о блокаде Санкт-Петербурга или о Волгоградской битве. Между тем героизм защитников и жителей именно Ленинграда известен всему миру. А Сталинградская битва знаменует собой коренной перелом в ходе всей Второй мировой войны. И этот факт признан во всем»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.
На инициативу коммунистки отреагировал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Спикер считает, что названия Петербург и Ленинград не следует противопоставлять друг другу. Оба являются частью истории и отражают разные эпохи становления города. С похожей позицией выступили и другие видные петербургские политики. Среди них — депутаты Государственной думы Сергей Боярский, Виталий Милонов и другие.
«Я родился и вырос в Ленинграде, сегодня живу и работаю в Санкт-Петербурге. Для меня это один любимый город, история которого неразрывна, независимо от названия. Поэтому необходимости в новом переименовании я не вижу. Петербуржцы уже сделали свой выбор на референдуме 1991 года, и, на мой взгляд, сейчас нет оснований вновь возвращаться к этому вопросу»,— написал господин Бельский в соцсетях.
Референдум по вопросу о возвращении городу на Неве исторического названия Санкт-Петербург состоялся 12 июня 1991 года. В тот день также проходили выборы президента России и мэра Ленинграда. Третье по счету переименование поддержали 54% проголосовавших. Сегодня наименование «Город-герой Ленинград» используется практически наравне с официальным.
Коллега автора законопроекта по фракции, депутат Госдумы Ирина Иванова в беседе с «Ъ Северо-Запад» рассказала, что не имеет однозначной позиции по этому вопросу. Ей как уроженке Ленинграда такие инициативы приятны, но в то же время нужно учитывать мнение горожан, которые родились и выросли именно в Санкт-Петербурге. В качестве альтернативы, считает госпожа Иванова, Петербург мог бы перенять практику Волгограда, который девять дней в году становится Сталинградом: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 2 февраля, День присвоения городу Волгограду почетного звания «Город-герой» 8 мая, День Победы и другие памятные даты. В Петербурге подобные инициативы временно менять название города звучат не в первый раз. Так, год назад с таким предложением выступал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Впрочем, нашлись и голоса в поддержку инициативы госпожи Глазковой. Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович, несмотря на разногласия с КПРФ по большинству вопросов, рассказал «Ъ Северо-Запад», что идею переименования поддерживает.
«В данном случае это не предмет, по которому возможны какие-то разногласия. Вопрос давно назрел. Справедливости ради скажу, что именно наша партия поднимала этот вопрос неоднократно. Отправляли обращения [губернатору Петербурга Александру] Беглову и когда Валентина Ивановна была губернатором. Другой вопрос, назвать-то город можно и нужно, но хотелось бы, чтобы не только название меняли. Чтобы ленинградские ценности возвращались. Коренные ленинградцы, в числе которых и я нахожусь, помнят совершенно другой уровень культуры, отношения к людям, к городу, ко всему»,— уверен господин Малинкович.