В Петербург без билета обратно

«В данном случае это не предмет, по которому возможны какие-то разногласия. Вопрос давно назрел. Справедливости ради скажу, что именно наша партия поднимала этот вопрос неоднократно. Отправляли обращения [губернатору Петербурга Александру] Беглову и когда Валентина Ивановна была губернатором. Другой вопрос, назвать-то город можно и нужно, но хотелось бы, чтобы не только название меняли. Чтобы ленинградские ценности возвращались. Коренные ленинградцы, в числе которых и я нахожусь, помнят совершенно другой уровень культуры, отношения к людям, к городу, ко всему»,— уверен господин Малинкович.