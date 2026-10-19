Госдуме предложили переименовать Петербург
Коммунистка хочет вернуть городу название Ленинград
На рассмотрение Государственной думы поступил законопроект о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград. Инициативу подготовила депутат нижней палаты парламента от КПРФ Анжелика Глазкова. Документ опубликован 19 октября. По мнению автора, законопроектом предусматривается восстановление «исторической справедливости» в отношении Ленинграда и Сталинграда.
Депутат от КПРФ Анжелика Глазкова предлагает наделить особым статусом города-герои. По задумке, городам из этого списка нужно вернуть названия, которые они носили в годы Великой Отечественной войны. В первую очередь, Санкт-Петербург и Волгоград, которые в прежде назывались Ленинград и Сталинград. Предполагается, что прежние названия городам вернут в течение года с момента вступления закона в силу, если его поддержат.
«И довольно странно было бы говорить о «блокаде Санкт- Петербурга» или о «Волгоградскои битве». Между тем героизм защитников и жителеи именно Ленинграда известен всему миру. А Сталинградская битва знаменует собои кореннои перелом в ходе всеи Второи мировои воины. И этот факт признан во всем мире»,— указала депутат Глазкова в пояснительной записке.
Кроме того, коммунистка предложила изобразить орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» Советского Союза. Вдобавок к этому, в каждом городе-герое, согласно тексту законопроекта, должны появиться обелиски с изображением этих знаков отличия.
Депутат Госдумы от КПРФ, уроженка Ленинграда Ирина Иванова в беседе с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» рассказала, что не имеет однозначной позиции по этому вопросу. Она отметила, что уже не одно поколение горожан родилось в Санкт-Петербурге и их мнение также стоит учитывать, при этом Петербург мог бы временно менять название в особые даты по примеру Волгограда.
«Она [инициатива] давнишня достаточно. У меня двоякое к этому отношение. Я все таки родилась в Ленинграде, и, конечно, мне это приятно. Но, с другой стороны, у нас выросло уже три поколения, для которых Санкт-Петербург — это важно»,— рассказала коммунистка Иванова.
Не поддержал идею возвращения названия депутат Госдумы от Петербурга Александр Тетердинко («Единая Россия»). Он уверен, что горожане уже продемонстрировали свою позицию во время референдума.
«Сами ленинградцы, а теперь петербуржцы, высказались в пользу того, чтобы их город назывался Санкт-Петербургом. Я считаю, мнение наших жителей должно быть приоритетнее, чем мнение каких-то отдельных депутатов. Прежде чем что-то переименовывать — нужно жителей спросить. Историческое название все-таки Петербург. Да, Ленинград — это великая страница в истории нашего города. Но все-таки исторически наш город — это Петербург»,— рассказал корреспонденту «Ъ Северо-Запад» депутат Тетердинко.
Санкт-Петербург за свою историю трижды менял название. В 1914 году его переименовали в Петроград, а в 1924 году — в Ленинград. Город вернулся к первоначальному названию в 1991 году. Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад» «Имя за 140 миллионов».