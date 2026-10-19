Госдуме предложили переименовать Петербург

Депутат Госдумы от КПРФ, уроженка Ленинграда Ирина Иванова в беседе с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» рассказала, что не имеет однозначной позиции по этому вопросу. Она отметила, что уже не одно поколение горожан родилось в Санкт-Петербурге и их мнение также стоит учитывать, при этом Петербург мог бы временно менять название в особые даты по примеру Волгограда.