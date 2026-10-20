В Ростове выставили на продажу бейсболку гонщика Михаэля Шумахера
На популярной онлайн-площадке с конца сентября выставлена бейсболка, которую продавец из Ростова-на-Дону атрибутирует семикратному чемпиону «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру. По словам владельца, вещь подлинная и происходит из личного гардероба гонщика. Цена — 48 тыс. рублей, и она, подчеркивает продавец, окончательная.
Провенанс изложен следующим образом: кепку ростовчанин якобы выкупил у владельца лавки в Сан-Марино, где вещи Шумахера распродавали его родственники — якобы для оплаты лечения гонщика и, что примечательно, в обход публичных аукционов, чтобы избежать лишнего внимания.
Сам лот описан скромно: 25-летняя бейсболка из плотного хлопка с шелковыми нитями, сохранившая, по утверждению продавца, идеальный вид и оригинальный лейбл производителя. Целевая аудитория объявлена прямо — «покупатель, который ценит историю автоспорта».