В Ростове выставили на продажу бейсболку гонщика Михаэля Шумахера

Провенанс изложен следующим образом: кепку ростовчанин якобы выкупил у владельца лавки в Сан-Марино, где вещи Шумахера распродавали его родственники — якобы для оплаты лечения гонщика и, что примечательно, в обход публичных аукционов, чтобы избежать лишнего внимания.