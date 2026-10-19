Скрывавшегося 12 лет изготовителя фальшивых лекарств осудили в Шахтах на 16 лет

Основную часть группы вывезли в 2012 году: тогда был задержан лидер и организатор подпольного производства и четверо участников. В 2013–2014 годах их признали виновными в создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и незаконном использовании товарного знака (ст. 180 УК РФ); они получили от 5,5 до 15 лет. Шестой участник успел уйти — обосновался в Турции — и задержан лишь в марте 2025 года в аэропорту Минеральных Вод. Итогом стал самый суровый приговор по делу: 16 лет.