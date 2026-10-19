Скрывавшегося 12 лет изготовителя фальшивых лекарств осудили в Шахтах на 16 лет
Шахтинский городской суд Ростовской области вынес приговор жителю Кабардино-Балкарии, двенадцать лет скрывавшемуся от правосудия. Его признали виновным в производстве и сбыте фальсифицированных лекарств для онкобольных и ВИЧ-инфицированных и приговорили к 16 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.
По версии следствия, фигурант входил в преступную группу, занимавшуюся подпольным выпуском медикаментов. Схема была отлажена: в Китае закупались химическое сырьё и просроченные препараты, затем их везли в Шахты, где в кустарных условиях — в квартире и на складе — изготавливали фальшивые лекарства. Сбыт шёл через аптечные сети Москвы, Подмосковья, Кабардино-Балкарии, Ростовской и Воронежской областей. Основной упор делался на дорогие противоопухолевые препараты: в 2012 году ампула стоила от 5 до 70 тыс. рублей. Этикетки и инструкции для фальсификата печатали в таганрогских типографиях.
При обысках полиция изъяла более 700 тыс. единиц поддельных лекарств, сырьё, свыше 2 млн рублей наличными и два грузовика. На подпольном производстве обнаружились станки для опрессовки ампул, упаковочные материалы и приспособления для изменения дат — то есть полный набор для придания «свежести» просроченному сырью.
Основную часть группы вывезли в 2012 году: тогда был задержан лидер и организатор подпольного производства и четверо участников. В 2013–2014 годах их признали виновными в создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и незаконном использовании товарного знака (ст. 180 УК РФ); они получили от 5,5 до 15 лет. Шестой участник успел уйти — обосновался в Турции — и задержан лишь в марте 2025 года в аэропорту Минеральных Вод. Итогом стал самый суровый приговор по делу: 16 лет.