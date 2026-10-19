В кинотеатрах показывают фильм Людовики Рампольди «О чем говорят любовники»
На экраны вышел фильм Людовики Рампольди «О чем говорят любовники» (Breve storia d’amore). Кто сказал, что итальянский — язык любви? Герои Рампольди периодически ныряют в словари за чужеземными терминами, обозначающими различные стадии любовных отношений, да и вообще человеческой жизни. Итальянского им катастрофически не хватает.
Такие слова они обнаруживают в корейском, тамильском, тайском языках. Не говоря уже о русском. Как сказать по-итальянски «тоска»? То-то и оно — только по-русски! Тоскливого итальянского героя представить трудно. А психоаналитику Сесилии (Валерия Галино), запутавшейся в жизни и профессии, пациенты раздраженно бросают: «Найди же какое-нибудь немецкое слово!»
К чести Рампольди, этот остроумный лингвистически-комедийный ход она не эксплуатирует со всем размахом. Поиски языка любви мелькают на полях фильма, теряются в диалогах так, что легко их вообще не заметить.