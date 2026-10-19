В кинотеатрах показывают фильм Людовики Рампольди «О чем говорят любовники»

Такие слова они обнаруживают в корейском, тамильском, тайском языках. Не говоря уже о русском. Как сказать по-итальянски «тоска»? То-то и оно — только по-русски! Тоскливого итальянского героя представить трудно. А психоаналитику Сесилии (Валерия Галино), запутавшейся в жизни и профессии, пациенты раздраженно бросают: «Найди же какое-нибудь немецкое слово!»