Все течет, все изменяют

Впрочем, в наши дни средний возраст — понятие относительное. У кого-то он наступает в 30+, у кого-то в 50+, а кто-то благополучно не испытал его и перевалив за 80. В любом случае, средний возраст — это возраст поиска интонации собственной жизни, изрядная, если не большая часть которой вдруг оказалась пройденной. Лихорадочного поиска того, чего в жизни еще не было, или примирения с тем, чего не было и не будет. Возраст иррациональных сентиментальных катаклизмов.