На Ставрополье газохимический комплекс привлечет более 200 млрд рублей инвестиций

Выход на проектную мощность, как отмечается, запланирован в течение семи лет. На предприятии смогут работать более 650 человек. По данным властей, сейчас строительно-монтажные работы по подключению комплекса к водоводу завершены. Продолжается проработка вопроса подключения к электросетям. Для организации логистики власти намерены использовать механизм концессий.