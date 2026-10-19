На Ставрополье газохимический комплекс привлечет более 200 млрд рублей инвестиций
В Ставропольском крае более 200 млрд руб. инвестиций внесет в экономику строительство газохимического комплекса. Проект одобрили в августе на заседании координационного совета, ему присвоен статус резидента регионального инвестиционного проекта (РИП). Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.
Планируется, что комплекс позволит перерабатывать природный газ в товарную продукцию — аммиак и карбамид. Площадь объекта превышает 121 га, он размещается на территории местного индустриального парка. Инвестору предоставили возможность получить земельный участок без торгов, а также воспользоваться льготами для резидентов РИПа.
Выход на проектную мощность, как отмечается, запланирован в течение семи лет. На предприятии смогут работать более 650 человек. По данным властей, сейчас строительно-монтажные работы по подключению комплекса к водоводу завершены. Продолжается проработка вопроса подключения к электросетям. Для организации логистики власти намерены использовать механизм концессий.