На Дону предпринимателя осудили за оборот немаркированной рыбы на 1,8 млн рублей
Неклиновский районный суд вынес приговор индивидуальному предпринимателю, обвиняемому в обороте немаркированной рыбной продукции (п. «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
Как установил суд, в 2025 году предприниматель организовал в производственном цехе в Неклиновском районе хранение и переработку рыбы без предусмотренной законом маркировки для продажи. Рыбу охлаждали, солили и вялили, после чего планировали реализовать под видом свежепроизведенного товара. Установлено, что в нелегальный оборот поступили несколько тонн судака, пиленгаса, сельди, тюльки, бычка, тарани и других видов рыбы. Согласно экспертному заключению, ее оптовая стоимость составила 1,86 млн руб., что квалифицируется как особо крупный размер.
Приговором предпринимателю назначено полтора года лишения свободы условно и штраф в 300 тыс. руб. Суд также назначил ему испытательный срок в один год. Изъятую рыбную продукцию постановлено уничтожить. Приговор вступил в законную силу.