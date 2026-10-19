На Дону предпринимателя осудили за оборот немаркированной рыбы на 1,8 млн рублей

Как установил суд, в 2025 году предприниматель организовал в производственном цехе в Неклиновском районе хранение и переработку рыбы без предусмотренной законом маркировки для продажи. Рыбу охлаждали, солили и вялили, после чего планировали реализовать под видом свежепроизведенного товара. Установлено, что в нелегальный оборот поступили несколько тонн судака, пиленгаса, сельди, тюльки, бычка, тарани и других видов рыбы. Согласно экспертному заключению, ее оптовая стоимость составила 1,86 млн руб., что квалифицируется как особо крупный размер.