Обмен по новым правилам

Главный вопрос: а кому это надо? Если у меня есть рубли и я хочу получить рубли на свою карту, зачем мне прогонять их через USDT? Если у меня есть биткоин или эфир и я не хочу светить эти монеты российской компании, я могу купить на них криптовалюту в другой стране. Или у меня есть грязные деньги, которые я готова отмыть через такую схему. Тогда это как минимум имеет смысл».