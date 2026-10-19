Обмен по новым правилам
Почему банки блокируют обналичивание USDT
Центробанк начал бороться со схемой продажи криптовалюты за наличные. По данным РБК, сначала USDT покупают в странах СНГ, где рынок децентрализованных активов легализован, например, в Белоруссии или Киргизии, а затем обналичивают через обменники в России. Некоторые успевают провести несколько сделок, другим банк блокирует счета сразу после одной такой операции.
ЦБ видит в такой схеме риски отмывания доходов. Хотя формально она законна, говорит “Ъ FM” генеральный директор компании «Крипто-А» Алена Нариньяни:
«У нас сейчас, если ты легально хочешь купить криптовалюту, ты должен пройти KYC. Это когда ты деанонимизируешь себя, показываешь свой кошелек, говоришь: вот этот кошелек принадлежит Васе Иванову, вот мой паспорт, вот моя регистрация. Блокчейн прозрачен, поэтому власти видят, какие транзакции проходят по твоему кошельку, и могут задать вопрос: чувак, а откуда у тебя $100 тыс. ходит по кошельку, если ты работаешь охранником в “Пятерочке”? И почему ты не платишь с этих денег налоги?
В Белоруссии или в Кыргызстане, если ты пользуешься большой биржей, ты тоже должен пройти KYC, но в каждой стране свои правила. Предоставляет ли биржа данные о своих пользователях властям? У нас говорили, что все обменники должны будут получать лицензии и взаимодействовать с государством.
Главный вопрос: а кому это надо? Если у меня есть рубли и я хочу получить рубли на свою карту, зачем мне прогонять их через USDT? Если у меня есть биткоин или эфир и я не хочу светить эти монеты российской компании, я могу купить на них криптовалюту в другой стране. Или у меня есть грязные деньги, которые я готова отмыть через такую схему. Тогда это как минимум имеет смысл».
Как отмечают эксперты, инвесторы зарабатывают на разнице курсов с продажи. При этом «антиотмывочный» закон уже существенно ограничивает такие сделки, говорит управляющий директор ALT3 Capital Владислав Александров. По его словам, новое регулирование крипторынка и вовсе их остановит:
«Когда ты совершаешь сделку за наличный расчет с зарубежным юрлицом, ты тем самым нарушаешь валютный контроль. Расчеты в наличной форме при сделках купли-продажи имущества с иностранными гражданами недопустимы. Резиденты с нерезидентами наличными, минуя банковские счета, расплачиваться не могут. Это признается незаконной валютной операцией и влечет административную ответственность. Штраф может составить от 20 до 40% от суммы сделки.
У нас большинство обменников, которые занимаются крипто-фиатным обменом, например в Москве-Сити, это зарубежные юрлица. Здесь риски доначисления, плюс комплаенс у банков, в целом неприятно.
Банк начинает блокировать счета по 115-ФЗ, когда видит большой объем пополнений наличными на примерно одну и ту же сумму каждый день без источника происхождения денег, который покрывает весь этот объем.
Такие физлица, как правило, показывают источник происхождения на 1 млн руб., а потом начинают гонять один и тот же миллион каждый день по нескольку кругов. Объем таких операций может доходить до сотен миллионов рублей. Банки в лучшем случае захотят подтверждение источника на 100 млн, то есть на весь объем. В худшем, и это самый распространенный сценарий, они просто блокируют переводы и закрывают счет физическому лицу.
Дух закона сводится к тому, что такие сделки и подобные спекуляции будут ограничены. Этим занимаются физлица и предприниматели, которые раньше использовали для арбитража банковские карты в России. Сам этот арбитраж появился в октябре 2025 года. Оборот в деньгах оценить сложно, мне он видится катастрофически большим. С 1 июля 2027 года он полностью исчезнет».
Новый закон о российском крипторынке вступил в силу в сентябре, а окончательно заработает с 1 июля 2027 года. Тогда прямые переводы между физлицами и операции через незарегистрированные обменники и биржи станут запрещены. Все сделки должны будут проходить через брокеров, депозитарий и других лицензированных участников. Для неквалифицированных инвесторов введут лимит на покупки — не более 300 тыс. руб. в год у каждого посредника.