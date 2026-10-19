Свердловские власти заявили о стабильной ситуации на топливном рынке
Ситуация на топливном рынке Свердловской области остается стабильной. Экстренные и жизнеобеспечивающие службы, общественный транспорт и сельхозпроизводители обеспечены топливом в полном объеме, сообщили в департаменте информационной политики региона.
В отдаленные территории области продолжаются дополнительные поставки по заявкам муниципалитетов. «Ажиотажного спроса на автозаправочных станциях региона не фиксируется. Среднесуточная реализация бензина составляет около 2,7–3 тысяч тонн, что соответствует обычному уровню потребления. Запасы топлива у крупных поставщиков позволяют прогнозировать стабильную ситуацию и в ближайшее время»,— добавили в департаменте.
Отмечается, что на АЗС «Газпромнефти» допускается отпуск топлива в канистры при соблюдении требований к таре. Для перевозки разрешено использовать металлические канистры из стали или алюминия, а также полимерные емкости из антистатического полиэтилена высокой плотности с маркировкой UN.
Отпуск топлива в стеклянную тару, немаркированные полимерные емкости, не предназначенные для нефтепродуктов, и канистры объемом более 60 литров не допускается. За нарушение требований обращения с топливом предусмотрена административная ответственность.