Свердловские власти заявили о стабильной ситуации на топливном рынке

Отмечается, что на АЗС «Газпромнефти» допускается отпуск топлива в канистры при соблюдении требований к таре. Для перевозки разрешено использовать металлические канистры из стали или алюминия, а также полимерные емкости из антистатического полиэтилена высокой плотности с маркировкой UN.