Суд обязал владельца судна «Кадет» убрать его из акватории ростовского порта
Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил иск транспортного прокурора и обязал собственника судна «Кадет» устранить нарушения законодательства в сфере безопасности мореплавания. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Основанием стала проверка Волго-Донской транспортной прокуратуры: судно, ошвартованное в акватории морского порта Ростов-на-Дону у причала городской набережной с 2022 года, находится там без разрешения службы капитана порта.
По итогам проверки прокурор направил иск об обязании собственника устранить нарушения — суд требования удовлетворил.