Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №193/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Суд обязал владельца судна «Кадет» убрать его из акватории ростовского порта

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил иск транспортного прокурора и обязал собственника судна «Кадет» устранить нарушения законодательства в сфере безопасности мореплавания. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Основанием стала проверка Волго-Донской транспортной прокуратуры: судно, ошвартованное в акватории морского порта Ростов-на-Дону у причала городской набережной с 2022 года, находится там без разрешения службы капитана порта.
По итогам проверки прокурор направил иск об обязании собственника устранить нарушения — суд требования удовлетворил.
Мария Хоперская