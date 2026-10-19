Экс-глава Бугульмы Линар Закиров снялся в сериале «Вор в загоне»

Бывший глава Бугульмы Линар Закиров, в отношении которого возбудили уголовное дело, появился в сериале «Вор в загоне» на ТНТ. Он сыграл сотрудника ГАИ в одном из эпизодов, убедился корреспондент «Ъ Волга-Урал».