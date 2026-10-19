Экс-глава Бугульмы Линар Закиров снялся в сериале «Вор в загоне»
Бывший глава Бугульмы Линар Закиров, в отношении которого возбудили уголовное дело, появился в сериале «Вор в загоне» на ТНТ. Он сыграл сотрудника ГАИ в одном из эпизодов, убедился корреспондент «Ъ Волга-Урал».
Имя экс-мэра также указано в титрах.
Господин Закиров возглавлял Бугульму с 2014 года. В апреле прошлого года он досрочно покинул пост на фоне судебного разбирательства об изъятии имущества его семьи.
В отношении бывшего мэра возбудили уголовное дело о незаконном участии должностного лица в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). По версии следствия, он фактически управлял компанией «Дорстрой», получившей муниципальные контракты на 67 млн руб.