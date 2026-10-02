На бывшего главу Бугульминского района Линара Закирова возбудили уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Об этом сообщает «Реальное время».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На экс-главу Бугульминского района завели дело о незаконном бизнесе

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ На экс-главу Бугульминского района завели дело о незаконном бизнесе

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, с июля 2022 года по апрель 2025 года Линар Закиров, занимая должность главы района, через доверенных лиц учредил в Бугульме компанию «Дорстрой» и участвовал в ее управлении. Следствие считает, что фирме предоставлялись льготы и преимущества, а также оказывалось содействие при заключении контрактов на территории района.

За указанный период «Дорстрой» заключил 20 бюджетных контрактов на 67 млн руб. Компания выполняла работы в Бугульме, Чистополе и других регионах.

По данным интернет-газеты, материалы о возможной связи Линара Закирова с компанией были выделены в отдельное производство в рамках расследования другого уголовного дела в отношении одного из учредителей «Дорстроя».

Анна Кайдалова