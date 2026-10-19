В учебных заведениях Самары и Тольятти обнаружили укрытия, не готовые к ракетной опасности

«У нас есть ресурсная возможность, бюджет сбалансирован, нужно больше добавить финансирования — добавим. Но это вопрос не только и не столько финансирования, а просто нормальная хозяйственная деятельность руководителей. Если подтвердятся факты, увольте кого-нибудь. Взвешенно примите это решение»,— отметил Вячеслав Федорищев.