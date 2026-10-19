В учебных заведениях Самары и Тольятти обнаружили укрытия, не готовые к ракетной опасности
Губернатор Вячеслав Федорищев призвал привести в порядок убежища в школах и больницах региона
Родители учащихся школ №7 и 156 в Самаре и гимназии №77 в Тольятти пожаловались чиновникам на условия размещения детей в укрытиях при ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в понедельник, 19 октября.
По словам заявителей, «дети вынуждены стоять, сидеть на полу, питьевой воды нет, помещение освещено частично». Вячеслав Федорищев назвал ситуацию недопустимой и поручил первому заместителю губернатора—председателю правительства Виталию Шабалатову проверить убежища в школах и больницах региона.
«У нас есть ресурсная возможность, бюджет сбалансирован, нужно больше добавить финансирования — добавим. Но это вопрос не только и не столько финансирования, а просто нормальная хозяйственная деятельность руководителей. Если подтвердятся факты, увольте кого-нибудь. Взвешенно примите это решение»,— отметил Вячеслав Федорищев.
По словам губернатора Самарской области, «по вопросам безопасности детей при ракетной опасности компромиссов нет».